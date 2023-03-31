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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 05:11 مساء
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع إظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار، لكن بالنسبة للشهر بأكمله تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ أداء منذ نوفمبر.

وبحلول الساعة 13:09 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 79.49 دولار للبرميل. وصعدت بذلك نحو 6% هذا الأسبوع، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أو 0.6%، إلى 74.82 دولار وارتفع بذلك نحو 8%، هذا الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

لكن الخامين في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري بنسبة 5%، و3%، على الترتيب بعد أن وصلا لأدنى مستوى منذ 2021 هذا الشهر بعد انهيار بنوك. وعوضت أسعار النفط تلك الخسائر بشكل عام مع تراجع المخاوف بشأن احتدام أزمة مصرفية عالمية.

- أسعار النفط تستقر مع ترقب لتطورات صادرات خام كردستان العراق

ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي بأميركا
وارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3%، في فبراير على أساس شهري بالمقارنة بزيادة قدرها 0.6%، في يناير وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4%، في استطلاع أجرته «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق، أو جرى تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

ومما أرسل أيضا مؤشرات تدعم الأسعار إظهار بيانات تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وأيضا زيادة أنشطة التصنيع الصينية في مارس.

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