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مصر: رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% و«المركزي» يوضح سبب القرار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 08:16 مساء
مصر: رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% و«المركزي» يوضح سبب القرار
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك اليوم الخميس.

وجاء في القرار أن الزيادة تشمل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، حسب «بوابة الأهرام».

وأرجعت المؤسسة المالية هذا القرار إلى انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

اختلال سلاسل التوريد وبطء النمو المحلي سبب القرار 
وأضاف البنك: «استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة».

وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي، حسب البيان.

وأشار البنك إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

البطالة 7.2% والتضخم يرتفع إلى 40.3% في فبراير
كما تحدث البيان عن معدل نمو بلغ 4.2% في النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وحسب المصرف، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من العام ذاته، فيما بلغ التضخم 25.8% و31.9% في يناير وفبراير الماضيين على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

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