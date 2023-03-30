إدانة 4 مصرفيين في قضية «محفظة بوتين» بسويسرا

القاهرة - بوابة الوسط

أدين أربعة مصرفيين ساعدوا صديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخي الحرص اللازم في المعاملات المالية.

وأدين الأربعة اليوم الخميس لمساعدة سيرجي رولدوجين عازف التشيلو الذي أطلقت عليه الحكومة السويسرية لقب «محفظة بوتين»، حسب وكالة «رويترز».

وساعد المسؤولون التنفيذيون، وهم ثلاثة روس وسويسري واحد، رولدوجين، الأب الروحي لابنة بوتين الكبرى ماريا، على إيداع ملايين الفرنكات في حسابات بنكية سويسرية بين العامين 2014 و2016.

الإدانة في جلسة محاكمة بزيورخ

وأدين المتهمون، الذين لا يمكن الكشف عن هويتهم بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، في جلسة استماع في محكمة زيورخ الابتدائية وحُكم عليهم بدفع غرامات بمئات الآلاف من الفرنكات السويسرية مع وقف التنفيذ.

وجاء في لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين كوسيط لإخفاء أصحاب الأموال الحقيقيين.

وفي سويسرا، تلتزم البنوك برفض أو إنهاء المعاملات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد.

ودفع الادعاء بأن المتهمين لم يفعلوا ما يكفي لتحديد هوية المالك الحقيقي للأموال ومن غير المعقول أن يكون رولدوجين هو المالك الحقيقي، كما قال المدعي العام يان هوفمان إن القضية تشمل مبالغ تقدر بنحو 30 مليون فرنك سويسري بما يعادل 31.84 مليون دولار.