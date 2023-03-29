  • Alwasat News
Atwasat

«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 07:32 مساء
«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان العراق
منشآت البصرة النفطية في جنوب العراق، 11 فبراير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشركة النرويجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم.

وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقا مخططا له في حقولها النفطية في منطقة كردستان العراق»، وفق وكالة «فرانس برس». ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكردستان العراق، وتركيا منذ سنوات.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من إقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

الحكومة العراقية تعارض القرار التركي
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحيانا مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدة القرار التركي، معتبرة أنها الطرف الوحيد الذي يحق له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد كانت أربيل تصدر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حاليا.

وتمثل «دي إن أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير. وأكدت الشركة النرويجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة
أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة
القضاء الأميركي يتهم مؤسس «إف تي إكس» برشوة مسؤولين صينيين
القضاء الأميركي يتهم مؤسس «إف تي إكس» برشوة مسؤولين صينيين
«يو بي إس» يستعين بمديره السابق لقيادة الاندماج مع «كريدي سويس»
«يو بي إس» يستعين بمديره السابق لقيادة الاندماج مع «كريدي سويس»
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
المزيد
«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان العراق
«دي إن أو» النرويجية للنفط تعلن وقف إنتاجها في كردستان ......
البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي
البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي...
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني سنويا
الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه ......
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»
السعودية تنضم كـ«شريك للحوار» لمنظمة «شنغهاي»...
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط
روسيا تعلن اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط...
المزيد