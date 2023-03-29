أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة، اليوم الأربعاء، مع توقف بعض صادرات الخام من إقليم كردستان العراق، ما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات، وفي ظل تراجع المخاوف من أزمة مصرفية عالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 42 سنتا، أو 0.53%، إلى 79.07 دولار للبرميل، بينما زاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 60 سنتا، أو 0.82%، إلى 73.80 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع النفط بعد توقف صادرات كردستان

وقال محلل السلع في شركة «راكوتن» للأوراق المالية، ساتورو يوشيدا «عزز شهية المستثمرين في النفط استمرار المخاوف بشأن انخفاض المعروض من إقليم كردستان العراق وتراجع القلق بشأن اضطراب القطاع المصرفي».

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وصعدت أسعار النفط هذا الأسبوع بعد توقف صادرات قدرها 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان شمال العراق، بعد قرار تحكيم أكد أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.