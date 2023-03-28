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تركيا تطالب العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم مرتبطة بصادرات النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 09:52 مساء
تركيا تطالب العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم مرتبطة بصادرات النفط
حقل نفطي في العراق. (الإنترنت)
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قالت وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض، وفق «رويترز».

تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.

 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد
وقال مصدر مطلع إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان.

لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت «رويترز» يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.

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وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميًا من صادرات الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد.

 الغرفة التركية تلغي أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق
لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض «أمرت غرفة التجارة الدولية العراق بدفع تعويض لتركيا».

وقالت وزارة الطاقة التركية «هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان». وأضافت في البيان «تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف».

وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كردستان العراق للخطر، إذ أنه من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.

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