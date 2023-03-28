  • Alwasat News
Atwasat

كامالا هاريس تدعو من غانا إلى المزيد من الاستثمارات في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 08:26 مساء
كامالا هاريس تدعو من غانا إلى المزيد من الاستثمارات في أفريقيا
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عند وصولها لتوجيه كلمة أمام الشباب في ساحة في أكرا. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الثلاثاء، إلى مزيد من الاستثمار في الابتكار في أفريقيا التي تعد «مستقبل العالم» وذلك خلال المحطة الأولى من جولتها في القارة. 

تأتي جولتها إلى غانا وتنزانيا وزامبيا التي تستمر حتى الثاني من أبريل بعد أشهر على قمة عقدت بين الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر في واشنطن، دعا خلالها الرئيس جو بايدن الى إقامة شراكة واسعة مع أفريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لتعزيز وجودها فيها في مواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا، وفق «فرانس برس».

وقالت هاريس أمام مجموعة من رجال الأعمال في العاصمة أكرا، «سترسم الأفكار والابتكارات الأفريقية مستقبل العالم، بالتالي يجب أن نستثمر في البراعة والإبداع الأفريقيين، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي وفرص هائلة».

تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والديمقراطية
شددت على عدة مجالات يمكن، حسب الولايات المتحدة، أن تستفيد من المزيد من الاستثمار، وهي تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والديمقراطية. وفيما تحدثت عن العديد من التحديات في المنطقة، لا سيما انعدام الأمن وتغير المناخ والعقبات التي تعترض النمو الاقتصادي، أكدت نائبة الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستبقى «شريكا ثابتا من أجل تقدم» القارة.

-  كامالا هاريس تصل غانا في مستهل جولة أفريقية تشمل تنزانيا وزامبيا
-  خلال جولتها الأفريقية.. كامالا هاريس تعلن عن مساعدة جديدة لغانا

وأضافت «نحن ملتزمون بالكامل بشأن أفريقيا» مكررة بذلك كلمات الرئيس جو بايدن في القمة بين الولايات المتحدة وأفريقيا السنة الماضية. ستزور هاريس لاحقا قلعة كيب كوست المصنفة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، حيث تم إرسال عبيد إلى أميركا ومنطقة الكاريبي.

 «عام العودة» و«ما بعد العودة»
خلال غداء الإثنين مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، أشادت هاريس بمبادراته التي أطلق عليها اسم «عام العودة» و«ما بعد العودة» والتي تشجع أحفاد العبيد على «العودة إلى ديارهم» منذ العام 2019.

وقالت «مئات الآلاف من الأميركيين السود وأعضاء الشتات من جميع أنحاء العالم أتوا إلى هنا قبل أربع سنوات.. يأتي كثيرون إلى هنا كل عام. رؤيتك سيدي الرئيس جعلت كل ذلك ممكنا».

وكانت قد أعلنت الإثنين عن مساعدات بقيمة 139 مليون دولار لغانا التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وكذلك 100 مليون دولار لمساعدة بنين وساحل العاج وغانا وتوغو على مكافحة التهديد الجهادي القادم من منطقة الساحل.

ستغادر نائبة الرئيس الأميركي غانا، الأربعاء، متوجهة إلى دار السلام في تنزانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. الليلة

شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. ...
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
مداهمة 5 بنوك في فرنسا بتهمة «الاحتيال الضريبي»
مداهمة 5 بنوك في فرنسا بتهمة «الاحتيال الضريبي»
استمرار تدفق النفط الروسي إلى أسواق أوروبا رغم الحظر
استمرار تدفق النفط الروسي إلى أسواق أوروبا رغم الحظر
فرنسا.. يوم عاشر من الاحتجاجات وسط ازدياد الصدامات العنيفة
فرنسا.. يوم عاشر من الاحتجاجات وسط ازدياد الصدامات العنيفة
منظمة العمل الدولية: 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا وسورية
منظمة العمل الدولية: 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
المزيد
تركيا تطالب العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم مرتبطة بصادرات النفط
تركيا تطالب العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم مرتبطة ......
كامالا هاريس تدعو من غانا إلى المزيد من الاستثمارات في أفريقيا
كامالا هاريس تدعو من غانا إلى المزيد من الاستثمارات في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
الاتحاد الأوروبي يمنح موافقته النهائية على حظر مبيعات ......
منظمة العمل الدولية: 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا وسورية
منظمة العمل الدولية: 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا ......
فرنسا.. يوم عاشر من الاحتجاجات وسط ازدياد الصدامات العنيفة
فرنسا.. يوم عاشر من الاحتجاجات وسط ازدياد الصدامات العنيفة...
المزيد