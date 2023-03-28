كامالا هاريس تدعو من غانا إلى المزيد من الاستثمارات في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الثلاثاء، إلى مزيد من الاستثمار في الابتكار في أفريقيا التي تعد «مستقبل العالم» وذلك خلال المحطة الأولى من جولتها في القارة.

تأتي جولتها إلى غانا وتنزانيا وزامبيا التي تستمر حتى الثاني من أبريل بعد أشهر على قمة عقدت بين الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر في واشنطن، دعا خلالها الرئيس جو بايدن الى إقامة شراكة واسعة مع أفريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لتعزيز وجودها فيها في مواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا، وفق «فرانس برس».

وقالت هاريس أمام مجموعة من رجال الأعمال في العاصمة أكرا، «سترسم الأفكار والابتكارات الأفريقية مستقبل العالم، بالتالي يجب أن نستثمر في البراعة والإبداع الأفريقيين، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي وفرص هائلة».

تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والديمقراطية

شددت على عدة مجالات يمكن، حسب الولايات المتحدة، أن تستفيد من المزيد من الاستثمار، وهي تمكين المرأة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والديمقراطية. وفيما تحدثت عن العديد من التحديات في المنطقة، لا سيما انعدام الأمن وتغير المناخ والعقبات التي تعترض النمو الاقتصادي، أكدت نائبة الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستبقى «شريكا ثابتا من أجل تقدم» القارة.

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وأضافت «نحن ملتزمون بالكامل بشأن أفريقيا» مكررة بذلك كلمات الرئيس جو بايدن في القمة بين الولايات المتحدة وأفريقيا السنة الماضية. ستزور هاريس لاحقا قلعة كيب كوست المصنفة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، حيث تم إرسال عبيد إلى أميركا ومنطقة الكاريبي.

«عام العودة» و«ما بعد العودة»

خلال غداء الإثنين مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، أشادت هاريس بمبادراته التي أطلق عليها اسم «عام العودة» و«ما بعد العودة» والتي تشجع أحفاد العبيد على «العودة إلى ديارهم» منذ العام 2019.

وقالت «مئات الآلاف من الأميركيين السود وأعضاء الشتات من جميع أنحاء العالم أتوا إلى هنا قبل أربع سنوات.. يأتي كثيرون إلى هنا كل عام. رؤيتك سيدي الرئيس جعلت كل ذلك ممكنا».

وكانت قد أعلنت الإثنين عن مساعدات بقيمة 139 مليون دولار لغانا التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وكذلك 100 مليون دولار لمساعدة بنين وساحل العاج وغانا وتوغو على مكافحة التهديد الجهادي القادم من منطقة الساحل.

ستغادر نائبة الرئيس الأميركي غانا، الأربعاء، متوجهة إلى دار السلام في تنزانيا.