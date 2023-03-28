استمرار تدفق النفط الروسي إلى أسواق أوروبا رغم الحظر

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، أن كميات ملحوظة من النفط الخام الروسي لا تزال تجد طريقها إلى الموانئ الأوروبية رغم قرار الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، حظر استيراد جميع أنواع النفط الخام الروسي عبر البحر.

وأفادت «بلومبرغ»، باستمرار تدفق حوالي 1.37 مليون برميل يوميا من النفط الخام عبر الموانئ الروسية إلى أوروبا في يناير 2023، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأشارت الوكالة إلى أن نفط كازاخستان شكل الجزء الأكبر من تلك الكميات، حيث إنه معفي من هذه العقوبات، رغم الحاجة إلى نقله عبر روسيا للوصول إلى أوروبا.

بوابة تصدير النفط الخام

ولكن الصادرات الكازخية إلى أوروبا لم تتجاوز مليون برميل يوميا في السنوات الأخيرة، وبذلت كازاخستان جهودا مضنية من أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام وسط عمليات صيانة مطولة ومعدات متهالكة.

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ويعد ميناء نوفوروسيسك وميناء أوست لوجا الروسيان، بوابة تصدير النفط الخام من كازاخستان إلى أوروبا، وبلغت الكميات المصدرة عبر الميناءين إلى المنطقة نحو 800 ألف برميل يوميا في يناير 2023.

ويترك هذا الوضع نحو 750 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا إلى أوروبا، والتي من المحتمل أن تكون في أغلب الأحيان من أصل روسي.

واستوردت كل من إسبانيا واليونان وبلغاريا نحو 70٪ من هذه الكميات .