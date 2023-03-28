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أسعار النفط تتراجع مع ترقب تطورات الأزمة المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 09:53 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع ترقب تطورات الأزمة المصرفية
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع تركيز الأسواق على التطورات في الأزمة المصرفية حول العالم.

وجاء التراجع بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربعة أشهر أمس الإثنين، إذ هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي سنتا واحدا أو 0.01% إلى 72.80 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 19 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تطورات الأزمة المصرفية
ورغم التقلبات الشديدة التي شهدها القطاع المصرفي في أميركا وخارجها خلال الفترة الأخيرة، بدأت تظهر بوادر إيجابية حيث قرر مصرف «فيرست سيتيزنز» الأميركي الاستحواذ على كل الودائع والقروض لمصرف «سيليكون فالي» الذي أشهر إفلاسه مطلع مارس،

- مصرف «فيرست سيتيزنز» الأميركي يستحوذ على ودائع «سيليكون فالي» وقروضه

كما أنه من المرجح أيضا أن تستمر أسعار النفط في الحصول على الدعم عبر مؤشرات تعافي الطلب الصيني، حيث من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2% في العام 2023 إلى 540 مليون طن.

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