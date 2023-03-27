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السلطات الأميركية تقاضي عملاق العملات المشفّرة «باينانس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 07:55 مساء
السلطات الأميركية تقاضي عملاق العملات المشفّرة «باينانس»
صورة تعبيرية لعملة «باينانس». (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الأميركية الإثنين أنها رفعت دعوى ضد «باينانس»، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، وكذلك أيضًا ضد رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمدًا على القوانين الأميركية.

وفي دعواها أمام المحكمة الفدرالية في إيلينوي (شمال) طلبت «هيئة تنظيم المشتقات المالية» أن يتم خصوصا منع «باينانس» من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيس الهيئة روستن بينام إنّ الاتهامات ضد باينانس تندرج في إطار حملة من أجل «كشف سوء السلوك ووقفه في سوق الأصول الرقمية المتقلبة والتي تنطوي على مخاطر». وتطال الاتهامات تشانغ بينغ تشاو وثلاث كيانات تشكل إمبراطوريته للعملات المشفرة.

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وغالباً ما اعتُبر تشانغ بينغ تشاو المنافس الأكبر لمؤسّس منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس» ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد الذي أوقف في ديسمبر في باهاماس وسيمثل لاحقاً هذا العام أمام القضاء الجنائي الأميركي.

انتهاك قواعد هيئة تنظيم المشتقات المالية
وقال بينام في بيان إنه «لسنوات، علمت باينانس بأنها تنتهك قواعد هيئة تنظيم المشتقات المالية بالعمل بشكل فاعل للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال». وتابع «يجب أن يشكل هذا الأمر تحذيرًا لأي كان في عالم الأصول الرقمية بأن هيئة تنظيم المشتقات المالية لن تتهاون مع الالتفاف المتعمد على القوانين الأميركية».

وتتضمن القائمة الاتهامية اتهامات لباينانس بأنها لم تلتزم المعايير المطلوبة من شركة تعمل بصفتها سوق مشتقات مالية. وأشار البيان إلى أن «برنامج امتثال باينانس غير فاعل» منذ يوليو 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن موظفين في باينانس وزبائن للشركة تم توجيههم بأوامر من تشاو لتجنب ضوابط الامتثال «من أجل زيادة أرباح الشركة إلى أقصى حد».

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