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البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 مليون دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 07:36 مساء
البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 مليون دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي
طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية في مخيم للنازحين في حجة في شمال اليمن. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن البنك الدولي الإثنين تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 مليون دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي تشهد نزاعًا مسلحًا منذ عام 2014. 

وهذا التمويل الجديد الذي سيتم إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل «الحد من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات»، يستهدف بشكل خاص «المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل»، على ما ذكر البنك الدولي في بيان، بحسب «فرانس برس».

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك تانيا ماير، قولها إن «هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية».

 3.5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن،
ومنذ عام 2016، قدّم البنك الدولي أكثر من 3.5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة الفنية لدعم وكالات الأمم المتّحدة الموجودة في المكان والمؤسسات المحلية.

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ويدعم برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي 1.42 مليون أسرة، بحسب البنك الدولي الذي يؤكد أن الاحتياجات كبيرة للغاية، مع 21.6 مليون شخص ينتظرون المساعدات الغذائية في عام 2023، بينهم 19 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء، تبلغ أحيانًا «مستويات كارثية».

نزاع دامي بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا داميًا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأودى الصراع مذّاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبّب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

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