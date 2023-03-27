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«أرامكو» السعودية توسع حضورها في السوق الصيني بصفقة نفطية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 04:46 مساء
«أرامكو» السعودية توسع حضورها في السوق الصيني بصفقة نفطية
شعار شركة أرامكو السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
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وقعت شركة «أرامكو» السعودية اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية في صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار، ستُسهم في تعزيز موقع عملاق النفط السعودي في الصين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل أرامكو، بحسب بيان صادر عنها الإثنين، على توريد 480 ألف برميل يوميًا من النفط إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ، بحسب «فرانس برس».

وذكرت أرامكو في البيان إن «الصفقة ستُسهم في زيادة توسيع وجودها بشكل كبير في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين». وتأتي الصفقة لتزيد من الروابط السعودية الصينية بعد الاتفاق الأخير بين طهران وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية والذي تم برعاية صينية.

التزام أرامكو السعودية طويل الأجل تجاه الصين
وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد يحيى القحطاني «يؤكد هذا الإعلان التزام أرامكو السعودية طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع البتروكيميائيات الصيني». وتابع «هي عملية استحواذ مهمة للشركة في سوقٍ رئيسة تعزز طموحاتنا في النمو والمضي قدمًا نحو استراتيجية تحويل السوائل إلى كيميائيات. كما أنها تُسهم أيضًا في تأمين إمداداتٍ موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين».

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يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأحد عن عزم مشروع أرامكو السعودية المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من عام 2023. وستورد أرامكو السعودية التي تمتلك 30% في «أرامكو هواجين»، ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام إلى المجمع.

ومن خلال هذه الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو السعودية إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات.

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