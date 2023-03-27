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مصرف «فيرست سيتيزنز» الأميركي يستحوذ على ودائع «سيليكون فالي» وقروضه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 12:08 مساء
مصرف «فيرست سيتيزنز» الأميركي يستحوذ على ودائع «سيليكون فالي» وقروضه
شعار مصرف «إس في بي» في سانتا مونيكا في كاليفورنيا, 20 مارس 2023، (أ ف ب)
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سيشتري «فيرست سيتيزنز» الأميركي، «كل الودائع والقروض» لمصرف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) الذي أشهر إفلاسه مطلع مارس، على ما أعلنت ليل الأحد الاثنين المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وأوضحت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، أن الصفقة تتضمّن شراء 72 مليار دولار من أصول «إس في بي»، مضيفة أن «كل فروع إس في بي، البالغ عددها 17، ستفتح باسم فيرست سيتيزنز» الإثنين، بحسب وكالة «فرانس برس».

موجة من الذعر
والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل «فيرست سيتيزنز»، فيما ستبقى نحو 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

- واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس بنك «سيليكون فالي»

وتسبب إفلاس مصرف «سيليكون فالي بنك» في موجة من الذعر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.

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