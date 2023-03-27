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النفط يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 10:58 صباحا
النفط يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي
مضخات تعمل في حقل كيرن ريفر للنفط بولاية كاليفورنيا، (أرشيفية: رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية اليوم الإثنين مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 33 سنتا أو 0.4% إلى 75.32 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6%، حسب وكالة «رويترز».

وصعد «برنت» 2.8% الأسبوع الماضي، في حين زاد خام «غرب تكساس» 3.8% بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

انتعاش الأسعار بعد حديث بوتين عن الأسلحة النووية
وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة؛ ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات في أوروبا بشأن أوكرانيا.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة الماضية إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.

تضرر صادرات النفط الروسية
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لـ«رويترز» أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصاف في أبريل، ما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.

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