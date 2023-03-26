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بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز الشراكة التجارية مع أميركا اللاتينية وتجنب الارتهان للصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 10:29 صباحا
بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز الشراكة التجارية مع أميركا اللاتينية وتجنب الارتهان للصين
جوزيب بوريل في مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل، 18 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن الاتحاد يسعى إلى تجنب «الارتهان» للصين كما كان حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.

وقال بوريل «اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا»، مشيراً إلى «ارتهان أوروبا المفرط للغاز الروسي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.

وأشار إلى أن هذا الارتهان «جعل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40% منه من روسيا، ولن تتحرك».

عام مهم لإبرام اتفاقيات في دول أخرى
وأكد في كلمة ألقاها في القمة الأيبيرية الأميركية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، «نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا».

واعتبر بوريل أن عام 2023 كان «مهما» لإبرام اتفاقيات في دول أخرى، مع أميركا اللاتينية خصوصا، استعداداً للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي ستعقد في يوليو.

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وتابع بوريل أن «أوروبا وأميركا اللاتينية لديهما فرصة لإظهار أن علاقتهما التجارية مازالت مصدر تقدم»، مضيفًا أن الاستثمارات الأوروبية في أميركا اللاتينية أكثر مما هي في روسيا والصين والهند واليابان «مجتمعة».

وذكر تقرير أممي صادر عن اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية أن 36% من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة البالغة 142 مليار دولار، جاءت من أوروبا في عام 2021.

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