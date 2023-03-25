  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 07:03 مساء
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»
الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة الاستحواذ على الأصول الروسية. (أ ف ب)
alwasat radio

قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة الاستحواذ على الأصول الروسية إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.

وقال الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في مقابلة مع «فرانس برس» في ستوكهولم الجمعة «ما من شيء بسيط» عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن «تبتكر» طرقًا لذلك.

 من يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولًا منها فعلًا. وقال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي «إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات». 

-  الكرملين: العقوبات الأوروبية «عبثية» والظروف غير مهيئة للحل السلمي|
-  الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وطعن العديد من المواطنين الروس المستهدفين بالعقوبات أمام القضاء، وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أوائل مارس أمرًا موقتًا بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي نيكيتا مازيبين، وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة «أورالكيم» المصنعة للمنتجات الكيماوية. وقال أنليد «هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون». 

 لا يوجد جدول زمني 
هذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتجميد الأصول ولكن أيضًا للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال - أو على الأقل الفائدة. وقال أنليد إن السوابق نادرة حتى على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين. 

عُين أنليد في فبراير، ولكنه ليس مستعدًا للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية. وقال «نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد الأوروبي) التي تنتهي في يونيو... لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به».

لدى أنليد، المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي، خبرة في هذا المجال. فقد عمل سابقًا على حزم العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن «يكون مبتكرًا بعض الشيء من أجل المُضي قدمًا». 

يميز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية - مثل يخوت الأثرياء على سبيل المثال - وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي. 

تكون أصول الدولة عادة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني. تبلغ احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار، وفقًا للاتحاد الأوروبي.

«المعتدي يدفع» الثمن 
في حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية - وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.

في الولايات المتحدة، عقد الكونغرس جلسات استماع حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأميركي لإتاحة المصادرة الدائمة، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حذرة في تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.

وأوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ فقط على الدخل أو الفوائد على رأس المال. في غضون ذلك، ما زالت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو. 

قال أنليد «ما هي الأصول التي نتحدث عنها وأين هي؟ هذه الصورة ليست واضحة تمامًا كما يجب». في الوقت نفسه، غالبًا ما تُحمى الأصول الخاصة خلف شركات وهمية، مما يزيد من صعوبة مصادرتها. لكن على الرغم من الصعوبات، قال أنليد إن «من الطبيعي أن يدفع المعتدي ويعوّض الدمار الوحشي الذي يحدث في أوكرانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سهم «دويتشه بنك» يغلق على تراجع في بورصة فرانكفورت
سهم «دويتشه بنك» يغلق على تراجع في بورصة فرانكفورت
«دويتشه بنك» يثير حالة من الهلع في الأسواق المالية
«دويتشه بنك» يثير حالة من الهلع في الأسواق المالية
فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا
فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
المزيد
وزيرة المالية السويسرية: تصفية «كريدي سويس» كانت ستسبب أضرارًا كبيرة
وزيرة المالية السويسرية: تصفية «كريدي سويس» كانت ستسبب ......
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات ......
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»
مسؤول أوروبي: الاستحواذ على الأصول الروسية «ليس سهلاً»...
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين
مظاهرات باريس تقسم آراء السياح بين مؤيدين ومعارضين...
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية...
المزيد