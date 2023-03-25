العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولو نفط عراقيون، اليوم السبت، إن بغداد كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا، تتعلق بصادرات نفط كردية.

وذكر مسؤول نفط عراقي كبير، أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم، بحسب وكالة «رويترز».

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022

وتخطّت عائدات العام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفقا لأرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد، حيث يملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

- العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن العراق حقق «أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام للعام 2022»، بكمية مليار و209 ملايين برميل، حسب إحصائية أولية، أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان، ويأتي تحقيق العراق هذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثرا بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف (أوبك بلس) على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.