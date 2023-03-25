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فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:51 صباحا
فرض قواعد جديدة على تصدير المواد الغذائية في تركيا
العلم التركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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فرضت تركيا على الشركات إخطار وزارة التجارة قبل تصدير المواد الغذائية الرئيسية، بما في ذلك البطاطس واللبن، بموجب قواعد جديدة أُعلنت اليوم السبت، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.  

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، تدخل التغييرات حيز التنفيذ على الفور، والتي تشمل أيضا تصدير البصل والعدس والزبدة والكريمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتأتي القواعد الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد معدل تضخم مرتفعا، ومتواصلا في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تداعيات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا في فبراير، والتي فاقمت الضغوط على الإنتاج الزراعي.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية
وارتفعت أسعار الغذاء، خاصة الخضراوات واللحوم الحمراء واللبن ومنتجات الألبان. وسجلت أسعار المواد الغذائية، وغير الكحولية زيادة على أساس شهري بلغت 7.36 % في فبراير، ووصل التضخم الغذائي السنوي إلى 69.3%.

- تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

وأشارت البيانات المعدلة موسميا إلى زيادة في أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة، بحسب البنك المركزي التركي.

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