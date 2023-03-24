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بعد أزمة البنوك الأميركية.. لاغادر تؤكد «متانة» النظام المصرفي بمنطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 04:40 مساء
بعد أزمة البنوك الأميركية.. لاغادر تؤكد «متانة» النظام المصرفي بمنطقة اليورو
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغادر مغادرة القمة الأوروبية في بروكسل، 24 مارس 2023. (أ ف ب)
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جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، التأكيد على متانة النظام المصرفي في منطقة اليورو أمام قمة لقادة الدول الأوروبية، فيما تتسبب المخاوف من وقوع أزمة مالية بتراجع الأسواق.

وقالت لاغارد لقادة الدول والحكومات المجتمعين في بروكسل: «القطاع المصرفي في منطقة اليورو مقاوم لأنه يتمتع بأسس متينة على صعيد رأس المال والسيولة»، على ما أفاد مسؤول أوروبي إلى وكالة «فرانس برس»، في حين سعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الطمأنة على صحة مصرف «دويتشه بنك» الأكبر في ألمانيا والذي سجل تراجعا كبيرا في بورصة فرانفكورت.

وقال شولتس في ختام القمة «دويتشه بنك أعاد تنظيم نموذجه الاقتصادي وبات يحقق ربحية كبيرة. لا ينبغي القلق من أي شيء»، وشدد على أن «النظام المصرفي في أوروبا مستقر». في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته إن «أسس المصارف الأوروبية متينة (..) منطقة اليورو تضم أكثر المصارف متانة».

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لاغارد تشدد على ضرورة تحسين الضوابط الاقتصادية
وشددت لاغارد أيضا على أن منطقة اليورو «فرضت على كل المؤسسات إصلاحات على صعيد الضوابط المتفق عليها على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية العالمية». وأشارت خلال الاجتماع مع القادة الأوروبيين على ما نقل عنها المسؤول الأوروبي إلى أن «المستجدات الأخيرة تذكرنا بالأهمية القصوى لتحسين الضوابط بشكل متواصل. يجب أن نتقدم الآن باتجاه تحقيق الوحدة المصرفية».

ورأت ضرورة «بذل جهود إضافية لإقامة أسواق رأسمالية أوروبية فعلية». وكررت ما سبق وقالته في الأيام الأخيرة من أن «لا مساومة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي. الأدوات المتاحة لنا تسمح بمواجهة المخاطر المحدقة بالاثنين»، وأضافت: «في ما يتعلق بالاستقرار المالي تتوافر للبنك المركزي الأوروبي الأدوات الضرورية لتوفير السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا اقتضت الحاجة».

وتراجعت الأسواق الجمعة في أوروبا بسبب تراجع المصارف التي يخشى على متانتها بعد تعثر ثلاثة مصارف أميركية وعملية إنقاذ مصرف «كريدي سويس».

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