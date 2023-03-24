«الطيران المدني الفرنسي» يطلب إلغاء رحلات الأحد والإثنين من مطار أورلي

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية من الشركات الجوية إلغاء 33% من رحلاتها الأحد، و20% من رحلاتها الإثنين في مطار باريس أورلي، بسبب إضراب المراقبين الجويين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

وستشمل تدابير الإلغاء الاحترازي كذلك 20% من الرحلات الأحد في مطار ليون سانت إكزوبيري ومطار مارسيليا بروفانس، كما طلب من الشركات إلغاء 20% من رحلاتها الإثنين من هذا المطار الأخير، بحسب وكالة «فرانس برس».

انعكاس على مجمل حركة الملاحة الجوية في أوروبا

وسعيا لخفض حجم الرحلات ليتناسب مع عدد المراقبين الجويين العاملين ولتفادي حصول بلبلة أكبر، سبق أن طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات، إلغاء 30% من رحلاتها الجمعة و15% من رحلاتها السبت في مطار أورلي.

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كما سيلغى 20% من الرحلات في مطارات مارسيليا بروفانس، وبوردو ميرينياك وليون سان إكزوبيري الجمعة والسبت.

وتنعكس الإضرابات على مجمل حركة الملاحة الجوية في أوروبا مع تسجيل تأخير الجمعة في معظم المطارات الفرنسية الكبرى لمدة تقل عن نصف ساعة سواء للرحلات المغادرة أو القادمة، مع وصول هذه المدة إلى نحو خمسين دقيقة للرحلات المغادرة من مطار تولوز بلانياك، و45 دقيقة للرحلات الوافدة إلى مطاري بوردو وبال مولوز.