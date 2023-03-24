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أسعار النفط تواصل التراجع مع بيانات جديدة بشأن مخزون أميركا الاستراتيجي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 09:47 صباحا
أسعار النفط تواصل التراجع مع بيانات جديدة بشأن مخزون أميركا الاستراتيجي
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض، بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد قد يستغرق عدة سنوات.

وهبط خام «برنت» 24 سنتا، أو 0.32%، إلى 75.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 24 سنتا، 0.34%، إلى 69.72 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

كلا الخامين القياسيين، اللذين هبطا نحو 1% أمس الخميس، لا يزالان في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية، للتعافي من أكبر انخفاض لهما منذ شهور خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب أزمة القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل.

احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة
وقال البيت الأبيض في أكتوبر الماضي إنه سيعيد شراء النفط الخاص باحتياطي البترول الاستراتيجي عندما تتراوح الأسعار بين 67 و72 دولارا للبرميل أو أقل منه.

لكن غرانهولم أخبرت نواب «كونغرس» أنه سيكون من الصعب إضافة الخام إلى المخزونات، التي هي حاليا عند أدنى مستوى لها منذ العام 1983، بعد المبيعات التي وجه الرئيس جو بايدن العام الماضي بضخها للسوق من أجل كبح الأسعار.

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