  • Alwasat News
Atwasat

صندوق النقد الدولي: لبنان قد يدخل أزمة لا نهاية لها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 03:45 مساء
صندوق النقد الدولي: لبنان قد يدخل أزمة لا نهاية لها
آثار انهيار بمرفأ بيروت. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر صندوق النقد الدولي الخميس من أن لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملحة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».

وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو: «نعتقد أن لبنان عند مفترق طرق.. الوضع القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد"في أزمة لا نهاية لها»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

دعم للبنان بـ 3 مليارات  دولار لكن التنفيذ له شروط
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة.

و من أبرز هذه القوانين، قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

أزمة مالية من بين الأسوأ في العالم
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

وسجّلت الليرة الثلاثاء الماضي انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض الى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98% من قيمتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة

التحدي بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان
أول صاروخ فضاء مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد يفشل في بلوغ مداره

أول صاروخ فضاء مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد يفشل في بلوغ مداره
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد

«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
كاريكاتير خيري - الاستعداد لشهر رمضان

كاريكاتير خيري - الاستعداد لشهر رمضان
المنتخب الألماني يسعى للظهور بوجه مختلف في يورو 2024

المنتخب الألماني يسعى للظهور بوجه مختلف في يورو 2024
رحيل الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب

رحيل الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب
الجامعة العربية: 370 مليون عربي يعانون من شح المياه

الجامعة العربية: 370 مليون عربي يعانون من شح المياه
الأبعد في التاريخ.. حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 101 متر

الأبعد في التاريخ.. حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 101 متر
« رحاليستا» يقدم «أساطير الأكل» على قناة الوسط (WTV) في رمضان

« رحاليستا» يقدم «أساطير الأكل» على قناة الوسط (WTV) في رمضان
«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟

«تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «JEHAD & JGRAM»
غوتيريس يدعو لاستلهام قيم رمضان لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا (فيديو)

غوتيريس يدعو لاستلهام قيم رمضان لإقامة عالم أكثر عدلا وإنصافا (فيديو)
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمياه
حكومة باشاغا تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان

حكومة باشاغا تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال رمضان
تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه

تقرير أممي يحذر من «خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية جراء تفاقم ندرة المياه
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
الاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
باول: النظام المصرفي الأميركي متين وأموال المودعين في أمان
باول: النظام المصرفي الأميركي متين وأموال المودعين في أمان
بلينكن: اقتصاد تونس قد يتجه إلى المجهول
بلينكن: اقتصاد تونس قد يتجه إلى المجهول
أسعار النفط تتراجع بعد تحذير من مخاطر تواجه القطاع المصرفي الأميركي
أسعار النفط تتراجع بعد تحذير من مخاطر تواجه القطاع المصرفي ...
بعد «الفدرالي» الأميركي.. 3 بنوك أوروبية تستعد لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة
بعد «الفدرالي» الأميركي.. 3 بنوك أوروبية تستعد لاتخاذ قرارات بشأن...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
صندوق النقد الدولي: لبنان قد يدخل أزمة لا نهاية لها
صندوق النقد الدولي: لبنان قد يدخل أزمة لا نهاية لها...
على غرار أميركا وسويسرا.. «المركزي» النرويجي يرفع الفائدة
على غرار أميركا وسويسرا.. «المركزي» النرويجي يرفع الفائدة...
البنك المركزي السويسري يرفع الفائدة
البنك المركزي السويسري يرفع الفائدة...
بعد «الفدرالي» الأميركي.. 3 بنوك أوروبية تستعد لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة
بعد «الفدرالي» الأميركي.. 3 بنوك أوروبية تستعد لاتخاذ قرارات......
أسعار النفط تتراجع بعد تحذير من مخاطر تواجه القطاع المصرفي الأميركي
أسعار النفط تتراجع بعد تحذير من مخاطر تواجه القطاع المصرفي ......
المزيد