صندوق النقد الدولي: لبنان قد يدخل أزمة لا نهاية لها

القاهرة - بوابة الوسط

حذر صندوق النقد الدولي الخميس من أن لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملحة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».

وفي مؤتمر صحفي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو: «نعتقد أن لبنان عند مفترق طرق.. الوضع القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد"في أزمة لا نهاية لها»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

دعم للبنان بـ 3 مليارات دولار لكن التنفيذ له شروط

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة.

و من أبرز هذه القوانين، قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

أزمة مالية من بين الأسوأ في العالم

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

وسجّلت الليرة الثلاثاء الماضي انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض الى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت قرابة 98% من قيمتها.