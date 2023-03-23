أسعار النفط تتراجع بعد تحذير من مخاطر تواجه القطاع المصرفي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن سلط رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الضوء على مخاطر ائتمان القطاع المصرفي الأميركي، بينما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 66 سنتا، أو 0.9%، إلى 76.03 دولار للبرميل، بينما هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1.0%، إلى 70.16 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

واستقر الخامان القياسيان للخام القياسي يوم الأربعاء عند أعلى إغلاق لهما منذ 14 مارس الجاري بعد أن تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

الاحتياطي الفدرالي يرفع الفائدة

ورفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين أشار إلى أنه على وشك التوقف موقتا عن الزيادات الإضافية في تكاليف الاقتراض، وسط الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية التي حفزها انهيار مصرفين أمريكيين.

- الاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط على المصارف قد تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات «كبيرة» على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد في السابق.