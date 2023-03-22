البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار

أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتبارًا من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» والتي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار، وفق وكالة فرانس برس.
دعم عسكري ومالي
ومنذ بدء النزاع، تتلقى البلاد دعمًا ماليًا كبيرًا من المجتمع الدولي في مقدّمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي. واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس الثلاثاء المقبل، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمّرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.
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