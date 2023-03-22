البنك الدولي: أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتبارًا من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» والتي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار، وفق وكالة فرانس برس.