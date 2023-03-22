  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخامة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 08:21 صباحا
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخامة الأميركية
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت»، التي ارتفعت أكثر من 3% هذا الأسبوع، 37 سنتا أو 0.5% إلى 74.95 دولار للبرميل، وتراجع العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.6% إلى 69.28 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس، وتحدى ذلك توقعات ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن تراجع بنحو 1.6 مليون برميل.

سيترقب التجار والمحللون بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت تؤكد علامات ضعف الطلب على النفط الخام.

- موسكو تمدد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو

في الوقت نفسه، تنتظر الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي تحديا في الآونة الأخيرة.

بعد الاجتماع، من المتوقع أن يكشف الرئيس جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، بينما تتوقع السوق أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!

كاريكاتير حليم - أهلا رمضان!
قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال شهر رمضان
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار ...
النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في السيتي

النرويج تخسر الهداف الغزير هالاند أمام إسبانيا وجورجيا في تصفيات أوروبا وترقب في...
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج

النفق الليبي وانتظار الحل من الخارج
ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران

ترقية مبابي قائدا لمنتخب فرنسا أمام هولندا بعد اعتزال لوريس وفاران
علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي

علماء فلك يدقون ناقوس الخطر بشأن تزايد التلوث الفضائي
المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج السلتوا

المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج ...
تأهب أمني في مدن أميركية ومخاوف من اضطرابات حال اعتقال دونالد ترامب

تأهب أمني في مدن أميركية ومخاوف من اضطرابات حال اعتقال دونالد ترامب
كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع مع استمرار الاضطرابات المصرفية
أسعار النفط تتراجع مع استمرار الاضطرابات المصرفية
البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على النمو الاقتصادي في سورية
البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على النمو الاقتصادي في ...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط ...
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار
يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخامة الأميركية
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخامة الأميركية...
إردوغان يتعهد زيادة دفق المياه في نهر دجلة لمساعدة العراق من الجفاف
إردوغان يتعهد زيادة دفق المياه في نهر دجلة لمساعدة العراق من......
موسكو تمدد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى يونيو
موسكو تمدد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا ......
يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار
يلين: وضع القطاع المصرفي الأميركي يتجه نحو الاستقرار...
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات...
المزيد