أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخامة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت»، التي ارتفعت أكثر من 3% هذا الأسبوع، 37 سنتا أو 0.5% إلى 74.95 دولار للبرميل، وتراجع العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.6% إلى 69.28 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس، وتحدى ذلك توقعات ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن تراجع بنحو 1.6 مليون برميل.

سيترقب التجار والمحللون بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت تؤكد علامات ضعف الطلب على النفط الخام.

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في الوقت نفسه، تنتظر الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي تحديا في الآونة الأخيرة.

بعد الاجتماع، من المتوقع أن يكشف الرئيس جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، بينما تتوقع السوق أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.