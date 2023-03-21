الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات...

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، تدشين 25 وجهة دولية جديدة خلال العام الحالي، في ثلاث قارات حول العالم.
وقالت الخطوط السعودية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، إن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز موقعها التنافسي على القطاع الدولي بالاستثمار في إمكاناتها التشغيلية والمتمثلة في توفر أسطول جوي حديث يفي بالمتطلبات التشغيلية الحالية والتوسع المستقبلي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
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وأشارت إلى إعلانها مع شركة «بوينج»، قبل أيام عن صفقة تتضمن زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن بعدد 39 طائرة جديدة من طراز بوينج (B787) دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.
الوصول إلى 250 وجهة مباشرة
وقال مدير عام مجموعة الخطوط السعودية، إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، إن الإعلان عن التشغيل إلى الوجهات الجديدة «يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تستهدف الوصول إلى 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، ويضاف إلى ذلك مضاعفة أعداد المسافرين إلى ثلاثة أضعاف».
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