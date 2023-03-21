أسعار النفط تتراجع مع استمرار الاضطرابات المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، متأثرة باستمرار الاضطرابات المصرفية التي استمرت أكثر من أسبوع في التأثير على ثقة المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» لتسوية مايو 71 سنتا أو 1% إلى 73.08 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1% إلى 66.90 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

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وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يستقر على ارتفاع، وذلك بعد أن ألقى بنك «يو بي سي» شريان الحياة لبنك «سويس كريدي» والبنوك المركزية الكبرى قائلا إنهم سيعززون سيولة السوق ويدعمون النظام المصرفي.

وقال محللون من هايتونغ فيوتشرز «تعتمد أسعار النفط الآن بشكل أساسي على التأثيرات على ثقة المستثمرين على المستوى الكلي.. إذا لم تنتشر الأزمة المصرفية أكثر، فقد تستقر معنويات السوق وستتاح لأسعار النفط فرصة للتعافي».