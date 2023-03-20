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السويد: مانحون دوليون يلتزمون تقديم سبعة مليارات يورو استجابة لزلزال تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 07:41 مساء
السويد: مانحون دوليون يلتزمون تقديم سبعة مليارات يورو استجابة لزلزال تركيا وسورية
أشخاص فقدوا منازلهم في الزلزال المدمر، يصطفون لتلقي إمدادات المساعدات في مخيم مؤقت في الإسكندرونة. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مانحين دوليين التزموا الإثنين في بروكسل، تقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسورية المتضررين من زلزال السادس من فبراير المدمر.

وقال المسؤول الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية مؤتمر دولي لدعم متضرري الزلزال، «فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافياً كبيراً. يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم سبعة مليارات يورو»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدة بمليار يورو لمساعدة أنقرة على إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب مناطقها الجنوبية الشهر الماضي.

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-  إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات دولار

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة له، أن الخسائر المترتبة عن الزلزال ستبلغ 104 مليارات دولار. ودُعي المانحون الدوليون الإثنين إلى التحرك لمساعدة السكان في تركيا وسوريا اللتين تعرضتا لزلزال مدمر في 6 فبراير أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسبب في دمار هائل.

جمع الأموال وتنسيق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار
وبالتنسيق مع السلطات التركية، ينظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤتمراً لجمع الأموال وتنسيق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

وتدمرت منازل ملايين الأشخاص في المنطقة المنكوبة في جنوب شرق تركيا وشمال سورية، والتي يقطنها عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري.

تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال في تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير أولي للأمم المتحدة. كما أسف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أسبوعين لضعف الاستجابة لنداء طارئ وجهته الأمم المتحدة منتصف فبراير لجمع مليار دولار لتركيا وحوالى 400 مليون دولار لسورية.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية غير الحكومية الجهات المانحة إلى ضمان تلبية هذه النداءات بشكل كامل وأن تصل الأموال إلى منظمات الإغاثة الموجودة على الأرض «دون تأخير».

 مقتل نحو 48500 شخص في تركيا
وقالت تانيا إيفانز، مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سورية: «بعد أكثر من شهر من الزلزال، لا يزال الوضع في المناطق المتضررة بائساً. مع تضرر أو تهدم العديد من المنازل، لا يوجد أمام الكثير من الناس خيار سوى النوم في ملاجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة».

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه ينوي، مع دوله الأعضاء، «تقديم تعهدات ضخمة»، داعياً شركائه الدوليين إلى تقديم «وعود ترقّى إلى الأضرار المسجلة».

وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات والذي تبعه زلزال ثانٍ بعد تسع ساعات، إلى مقتل نحو 48500 شخص في تركيا، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية، كما قُتل نحو ستة آلاف شخص في سورية.

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