«بنك فرنسا» يضاعف توقعاته للنمو إلى 0.6% للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

ضاعف بنك فرنسا الإثنين، توقعاته للنمو لعام 2023 وبات يتوقّع زيادة بنسبة 0.6% لإجمالي الناتج المحلي، بعدما كانت نسبة النمو 0.3% بحسب توقعاته السابقة المنشورة في ديسمبر.

على صعيد التضخّم، خفّض بنك فرنسا توقعاته للعام 2023 وبات يتوقّع بلوغ أسعار السلع الغذائية ذروتها «بحلول نهاية النصف الأول من العام»، بحسب ماتيو لوموان الذي شارك في إعداد توقعات الاقتصاد الكلّي للفترة بين 2023 و2025 والتي نُشرت الإثنين، بحسب «فرانس برس».

ولفت بنك فرنسا إلى أن الأسعار سترتفع بعد تلك الفترة ببطء أكثر، بفضل «التراجع المتوقع في سعر السماد والحبوب الزراعية (...) والأسعار الدولية للمواد الخام الزراعية». غير أن توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم تتأثر إلى حدّ كبير بتطورات مفاجئة قد تحدث.

مراقبة الآثار غير المباشرة للتقلّبات المصرفية

وأشار المصرف المركزي الفرنسي إلى ضرورة «مراقبة الآثار غير المباشرة للتقلّبات المصرفية والمالية الأخيرة عن كثب، بعدما ذكرتنا بذلك الأحداث الناجمة مؤخرًا عن إغلاق بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة أو عدم اليقين حول وضع مصرف كريدي سويس».

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وتسبّبت الصعوبات التي واجهها المصرف الأميركي والمصرف السويسري في جلسات فوضوية في الأسواق المالية الأوروبية من بينها بورصة باريس. لكن بعيدا عن هذه الأحداث غير المرتقبة، يراهن بنك فرنسا على ارتفاع ملحوظ في النمو في العام 2024 (1.2% كما جاء في توقعات سابقة) وفي العام 2025 (1.7% مقابل 1.8%).

مرحلة الانتعاش تبدأ بشكل واضح في 2024

بالنسبة للعام 2023، يبرّر البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو بتسجيل تضخم أقل من المتوقع، خصوصًا في مجال الطاقة، و«نمو أعلى في الطلب العالمي الموجه إلى فرنسا».

وتبقى التوقعات للعام 2023 أقلّ من توقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي توقعت نموًا بنسبة 0.7% في فرنسا الجمعة (بعدما كانت تشير في توقعاتها السابقة إلى نمو بنسبة 0.6%).

وقال بنك فرنسا أيضًا «من المفترض أن تبدأ مرحلة الانتعاش بشكل واضح في العام 2024» بفضل انتعاش في استهلاك الأُسر.