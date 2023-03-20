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أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 12:01 مساء
أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا بفعل مخاوف من أن تسبب المخاطر في القطاع المصرفي العالمي ركودا قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود وقبيل ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» في تسوية مايو 2.32 دولار أو 3.2% إلى 70.65 دولار للبرميل في الساعة 7.10 بتوقيت غرينتش. وانخفض العقد في وقت سابق إلى 70.56 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وفق وكالة «رويترز».

وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي (تسليم أبريل) إلى 64.59 دولار للبرميل، مرتاجعا 2.15 دولار أو 3.2٪. وتراجع في وقت سابق إلى 64.51 دولار، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. وانخفض العقد بنسبة 13٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي. سينتهي عقد أبريل غدا الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة لشهر مايو الأكثر نشاطا بنسبة 3.2٪ عند 64.81 دولار للبرميل.

يأتي التراجع في أسعار النفط على الرغم من صفقة تاريخية ستشهد شراء «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا «كريدي سويس» في محاولة لاحتواء الأزمة المصرفية.

تعزيز سيولة السوق
تعهد الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى بتعزيز سيولة السوق ودعم البنوك الأخرى. قال بادن مور، رئيس أبحاث السلع في بنك أستراليا الوطني: «ينصب تركيز السوق على التقلبات الحالية في القطاع المصرفي وإمكانية قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة».

وأضاف مور في إشارة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) «اجتماع أوبك المقبل محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. المزيد من مخاطر الهبوط على الأسعار تزيد من احتمال خفض أوبك للإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار».

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 22 مارس على الرغم من اضطراب القطاع المصرفي الأخير، وفقا لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. ومع ذلك، فإن بعض المديرين التنفيذيين يطالبون البنك المركزي بإيقاف تشديد سياسته النقدية موقتا في الوقت الحالي، لكن يجب أن يكونوا مستعدين لاستئناف رفع أسعار الفائدة لاحقا. قد يؤدي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض العملة الأميركية، مما يجعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام في متناول حاملي العملات الأخرى.

ورجح بنك «آي إن جي» في مذكرة: «أن يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع احتمال أن تظل مخاوف الأسواق المالية الأوسع في المقدمة»، وقال «لدينا اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، مما يضيف مزيدا من عدم اليقين إلى الأسواق»، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الأميركية. وأضاف «بينما ما زلنا نتوقع أن يتجه السوق صعوديا على مدار العام، فإن احتمال 100 دولار للبرميل بالإضافة إلى خام «برنت» أقل احتمالا».

من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء المنتجين بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم «أوبك+» في 3 أبريل، مع اجتماع وزاري كامل مخطط له في 4 يونيو. واتفقت المنظمة في أكتوبر الماضي على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. حتى نهاية العام 2023.

بشكل منفصل، خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لخام برنت بعد انخفاض الأسعار بسبب مخاوف البنوك والركود. ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» 94 دولارا للبرميل في الأشهر الـ12 المقبلة، و97 دولارا في النصف الثاني من العام 2024، انخفاضا من 100 دولار سابقا.

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