البنك الأهلي السعودي يعلن «عدم تأثر» أرباحه بتراجع القيمة السوقية لـ«كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك الأهلي السعودي، المساهم الرئيسي في مصرف «كريدي سويس»، اليوم الإثنين، أن التغيير في قيمة استثماره «لن يؤثر» على أرباحه وخططه المالية لسنة 2023، بعدما استحوذ مصرف «يو بي إس» على منافسه السويسري الذي يواجه أزمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكر البنك السعودي في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) أن «أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة «كريدي سويس» لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023»، وفق وكالة «فرانس برس». وشدد البيان على «أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك».

«يو بي إس» استحوذ على «كريدي سويس»

ومساء الأحد، استحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا على منافسه «كريدي سويس»، في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.24 مليار دولا) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0,76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري.

وشهد ثاني أكبر بنك في سويسرا الأربعاء انخفاضا في سعر سهمه بنسبة 30.13% إلى 1.55 فرنك سويسري فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له. وجاء ذلك بعد إعلان البنك الأهلي السعودي أنه ليس لديه خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري لأسباب عدة على ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفا أن أبسطها هي القضايا التنظيمية.

وذكر البنك السعودي في بيانه الإثنين أنه استثمر 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار) بما يعادل 9.88% في مجموعة «كريدي سويس» كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال. وأوضح البنك السعودي أن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس أقل من 0.5% من إجمالي أصوله التي تزيد على 945 مليار ريال (252 دولارا) و1.7% من قيمة محفظة البنك الاستثمارية في ديسمبر الماضي.

وأوضح البنك السعودي أنه «يتمتع برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية. في الوقت الذي تُعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموا ضمن مجموعة العشرين». وأكد «يواصل البنك الأهلي السعودي تركيزه على استراتيجيته الأساسية والاستفادة من فرص النمو المحلية».