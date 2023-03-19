«فايننشال تايمز»: بنك «يو بي إس» السويسري يريد شراء منافسه «كريدي سويس» لكن بثمن بخس

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا استعداده للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لكن مقابل جزء بسيط من قيمته، وفق جريدة «فايننشال تايمز»، فيما ينفد الوقت لتجنب كارثة وموجة من الذعر في الأسواق الإثنين.

وبحسب الجريدة اليومية البريطانية، فإن «يو بي إس» على استعداد لدفع مليار دولار فقط. لكن بنك «كريدي سويس» رفض العرض بدعم من مساهمه الرئيسي البنك الأهلي السعودي، بحسب وكالة «بلومبرغ»، بحسب «فرانس برس».

شراء أسهم بسعر 25 سنتًا للسهم

وينص العرض المقترح بحسب الجريدة على أن يجري الاستحواذ حصرًا عبر شراء أسهم بسعر 25 سنتًا للسهم، في حين أن قيمة السهم كانت 1.86 فرنك عند إغلاق الأسواق الجمعة، أي بقيمة إجمالية أقل بقليل من تسعة مليارات.

- «فايننش التايمز»: مصرف «يو بي إس» يجري مفاوضات لشراء «كريدي سويس»

- بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية وليست في وضع «بعض الأميركية»

وتدرس الحكومة الفيدرالية في برن الصفقة منذ صباح السبت، بعد أن اجتمعت بشكل عاجل يومي الخميس والسبت. ووفق جريدة بليك، من المتوقع أن يبرم اتفاق في العاصمة الفيدرالية الأحد خلال اجتماع استثنائي للمستشارين الفيدراليين وقادة المصرفين الكبيرين.

يجب على أي حال إتمام الاندماج بين المصرفين العملاقين، وكلاهما ضمن المؤسسات المصرفية الثلاثين التي تصنف أكبر من أن يُسمح بانهيارها، قبل افتتاح البورصة في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش الإثنين لتجنب موجة من الذعر.

سحب ودائع بقيمة 10 مليارات فرنك سويسري

تدفع السلطات السويسرية «يو بي إس» لتجاوز تردّده، بسبب الضغط الهائل الذي يمارسه شركاء سويسرا الاقتصاديون والماليون الرئيسيون الذيين يخشون على مراكزهم المالية، حسب «بليك».

ووفق جريدتي «فايننشال تايمز» و«بليك»، سحب زبائن المصرف ودائع بقيمة 10 مليارات فرنك سويسري في يوم واحد في أواخر الأسبوع الماضي، رغم حصوله على قرض بقيمة 50 مليار فرنك من البنك المركزي السويسري. وأشارت جريدة «فايننشال تايمز» إلى أنه من المتوقع إعفاء مديري البنكين من الالتزام باستشارة المساهمين.

ضمانات من الدولة

وفق وكالة «بلومبرغ»، يطالب «يو بي إس» بضمانات عامّة لتغطية التكاليف القانونية والخسائر المحتملة التي يمكن أن تصل إلى مليارات الفرنكات.

وأشارت الوكالة السبت إلى أن النقاشات تتعثر بشأن فرع البنك الاستثماري، وأحد السيناريوهات قيد الدرس هو الاستحواذ فقط على إدارة الأصول والثروات وتصفية القسم الاستثماري للمصرف.

كذلك، تركّز النقاشات على مصير الفرع السويسري من بنك كريدي سويس الذي يعد من الكيانات المربحة ضمن المجموعة التي خسرت 7.3 مليار فرنك سويسري العام الماضي وتتوقع تسجيل خسائر «كبيرة» العام 2023.

ماذا عن هيئة المنافسة؟

ويقدم الفرع خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن الوسائل التي يذكرها المحلّلون طرحه للاكتتاب العام، ما من شأنه تجنُّب عمليات التسريح الجماعي للموظفين في سويسرا.

في هذا السياق، «طالبت»، الأحد، نقابة موظفي البنوك في سويسرا بضم الشركاء الاجتماعيين إلى النقاشات، بالنظر إلى المخاطر «الهائلة» على التوظيف.

مر كريدي سويس بعامين شهدا عددًا من الفضائح كشفت «نقاط ضعف جوهرية... في الرقابة الداخلية»، بناء على اعتراف الإدارة نفسها. من جهتها، اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق (فينما) بـ«الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية» عبر إفلاس شركة غريسيل التي كانت مؤشرًا على بداية انتكاساته.

في المقابل، بدأ بنك «يو بي إس» في جني ثمار جهوده بعد أن أمضى عدة سنوات في التعافي من صدمة الأزمة المالية للعام 2008 وخطة الإنقاذ الحكومية الضخمة. يمكن للجنة المنافسة أيضًا أن تبدي معارضتها لصيغة عملية الاستحواذ.

خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق

في أكتوبر، كشف كريدي سويس خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق تنص على إلغاء 9 آلاف وظيفة بحلول العام 2025، أي أكثر من 17 في المئة من قوته العاملة.

ويخطط البنك، الذي كان يوظف 52 ألف شخص في نهاية أكتوبر، لفصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن بقية أنشطته لإعادة التركيز على الخدمات الأكثر استقرارًا، بما في ذلك إدارة الثروات. لكن كما تقول بليك، «كلّ شيء يشير إلى حلّ سويسري هذا الأحد. وعندما تفتح البورصة الإثنين، قد يكون كريدي سويس من الماضي».