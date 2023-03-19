إيطاليا تحث صندوق النقد على مساعدة تونس وسط مخاوف من زعزعة استقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده ترغب في أن يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس؛ إذ تخشى أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرار الدولة الأفريقية وانطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.

وتوقفت محادثات حزمة الإنقاذ بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ شهور وسط مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى للرئيس التونسي قيس سعيد بإصلاحات واسعة كشرط للإفراج عن الأموال، بحسب «رويترز».

وتعثرت الجهود الرامية للحصول على حزمة الإنقاذ نتيجة الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس منذ يوليو 2021 عندما سيطر سعيد على معظم السلطات وحل البرلمان واتخذ خطوات للحكم بموجب مرسوم.

إبداء المرونة لتفادي الانهيار المالي المحتمل

ولم يعلن الرئيس التونسي أبدا دعمه للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما جعل المانحين قلقين من احتمال أن يتراجع عن الإصلاحات في نهاية المطاف بعد الحصول على الأموال أو يلقي باللوم عليها في أي مشكلة اقتصادية تنتج عنها.

ومع ذلك تحدث تاياني مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وحثها على إبداء المرونة لتفادي الانهيار المالي المحتمل. وقال تاياني «أكدت مجددًا ضرورة تدخل الصندوق بسرعة بدعم اقتصادي ومالي من أجل استقرار ونمو تونس».

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وبحث الوزير الإيطالي المشكلة أيضًا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وأثار المسألة مع نظيريه في سلوفينيا وكرواتيا يوم الجمعة قبل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا ستواجه «غزوًا من المهاجرين» في الأشهر المقبلة

وقال أحد المسؤولين إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «تجري اتصالات هاتفية» أيضًا، محذرًا من أن إيطاليا ستواجه «غزوًا من المهاجرين» في الأشهر المقبلة إذا لم تحصل تونس على المال.

ووصل إيطاليا عدد قياسي بلغ 20046 مهاجرًا بالقوارب حتى الآن في العام 2023، مما يجعل الدولة عرضة لتسجيل ما يفوق العدد القياسي الذي وصل إليها من المهاجرين بقوارب متهالكة في العام 2016، وهو 181 ألفًا و436 مهاجرًا.

ووفقًا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة فإن 12 ألفًا ممن وصلوا إيطاليا حتى الآن هذا العام جاءوا من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من العام 2022، وهو تكرار لنمط سابق كانت ليبيا خلاله نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين.

وقال تاياني «لا يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية الخارجة عن نطاق السيطرة سوى بتحسين ظروف الأمن والاستقرار الاقتصادي»، مضيفًا أن إيطاليا تتطلع إلى تعزيز فرص التدريب للتونسيين كبديل للهجرة.

«مجبرون على الفرار»

قال مسؤول حكومي في روما إن الوضع معقد، معترفًا بأن غالبية الذين غادروا من تونس هذا العام كانوا من سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الذين قرروا التوجه إلى أوروبا نتيجة حملة إجراءات صارمة هناك تستهدف الغرباء.

وقال سعيد الشهر الماضي في تعليقات لاقت انتقادات على نطاق واسع من المنظمات الحقوقية والاتحاد الأفريقي إن الهجرة بلا وثائق القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء هي مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس. وأمر قوات الأمن بطرد أي مهاجر يعيش في تونس بشكل غير قانوني.

وأشار مسؤول كبير في الأمم المتحدة إلى أن هذا أجبر الناس على الفرار من تونس، حتى لو لم تكن لديهم نية قبل ذلك للعبور المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا.

أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط

وتصدرت ساحل العاج دول الأصل التي جاء مهاجرون من مواطنيها إلى إيطاليا هذا العام بواقع 3223 مهاجرًا، تليها غينيا بواقع 2906 مهاجرين. وقال مسؤول الأمم المتحدة إن معظم هؤلاء غادروا من تونس. بينما وصل 1535 تونسيًا إيطاليا حتى الآن هذا العام.

وقال تاياني «إن استقرار وازدهار تونس إلى جانب احترام الحقوق والحريات الأساسية أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأسرها». وتولت ميلوني منصبها في أكتوبر مع وعد بتقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية، لكن الأعداد زادت منذ ذلك الحين.

وصارت القضية أكثر حساسية بعد أن لقي ما لا يقل عن 86 مهاجرًا حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل جنوب إيطاليا أواخر الشهر الماضي، مما أثار اتهامات بعدم بذل جهود كافية لإنقاذهم، وهو ما نفته الحكومة.