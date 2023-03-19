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تظاهرات جديدة في فرنسا عشية تصويت على حجب الثقة عن الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:02 مساء
تظاهرات جديدة في فرنسا عشية تصويت على حجب الثقة عن الحكومة
تظاهرات في مدن بأنحاء فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد. (أ ف ب)
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تشهد فرنسا، الأحد، يومًا جديدًا من التظاهرات احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

بعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات، بحسب «فرانس برس».

وجرى استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلًا.

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وقال سيوتي عبر تويتر «القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط عليّ من أجل التصويت الإثنين»، مرفقًا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران. وأوقف أكثر من 80 شخصًا إثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر السبت أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.

«هل ترك لنا خيار غير الاستمرار في التظاهر؟»
وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن «مجموعات من الأفراد العنيفين» أثارت أعمال شغب. ونُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولا سيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث احتج مئات.

وقال رومان موريزو (33 عامًا) وهو مهندس اتصالات في مرسيليا، «هل ترك لنا خيار غير الاستمرار في التظاهر؟».

وأضاف أنه بعدما استخدمت الحكومة بندًا دستوريًا لتمرير إصلاح نظام التقاعد من دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية، «سيؤجج هذا الآن التوترات الاجتماعية في كل مكان». وتابع موريزو «سنواصل، ليس أمامنا خيار».

غلق أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي
بعيدًا عن شوارع المدن الكبرى، قالت نقابة «سي جي تي» اليسارية السبت إن العمال سيغلقون أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، محذرة من أن مصفاتين أخريين قد يجري إغلاقهما الإثنين. حتى الآن، اكتفى المضربون بمنع مغادرة شحنات الوقود المصافتين، لكنهم لم يوقفوا نشاطهما تماما.

كما توقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدّس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.

ومن المقرر أن ينظّم الخميس يوم تاسع من الإضرابات والاحتجاجات واسعة النطاق. وقال مسؤولون مقربون من ماكرون إن الرئيس «يتابع بالطبع التطورات».

«مفاقمة الفوضى»
إلى جانب رفع سن التقاعد، يرفع إصلاح ماكرون أيضا عدد سنوات مساهمة الموظفين في نظام الحماية الاجتماعية للحصول على معاش تقاعد كامل.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا. لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئًا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات.

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