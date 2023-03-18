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استمرار الاحتجاجات في فرنسا بسبب ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 07:18 مساء
استمرار الاحتجاجات في فرنسا بسبب ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد
تظاهرة لمعارضي تعديل نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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استمرت الإضرابات في المصافي في فرنسا، السبت، وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

ومع تزايد الاضطرابات جنباً إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر كانون الأول 2018، بحسب «فرانس برس».

وقال ناطق باسم شركة «توتال إنرجيز» إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل يوم السبت.

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وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، ما أدّى إلى القبض على 61 شخصاً.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

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