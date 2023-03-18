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«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 09:32 صباحا
«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها
شعار «هواوي» في برشلونة. 28 فبراير 2023. (أ ف ب)
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استبدلت مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا آلافا من مكوناتها التي كانت تستحصل عليها من الولايات المتحدة، بمكوّنات صينية الصنع، وفق ما أعلن مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي.

وكانت «هواوي»، وهي مورد رائد لمعدات الاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من المعدات المتطورة، هدفا لانتقادات واشنطن بشكل متكررا في السنوات الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والتجسس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحظّرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الشركات الأميركية من التعامل مع المجموعة في حين فرض خلفه جو بايدن عقوبات إضافية شملت حظر بيع معدات جديدة لـ«هواوي» في الولايات المتحدة.

قنوات إمداد جديدة
وبالتالي، كان على الشركة أن تجد قنوات إمداد جديدة لأشباه الموصلات التي تعتبر مكونات ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وأكّد مؤسسها رن تشنغ فاي، أن «هواوي» استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة بنسخ صينية في السنوات الثلاث الماضية، وفقا لنص نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة.

- تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول

وأضاف «رن»، في خطابه الذي ألقاه يوم 24 فبراير، أن الشركة طورت أيضا أكثر من أربعة آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها، موضحا «حاليا، استقر إنتاجنا من لوحات الدوائر الكهربائية لأننا نملك احتياطيا من مكونات منتجة محليا»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تتمكن وكالة «فرانس برس»، من التحقق بشكل مستقل من تصريحات «رن»، فيما لم يدلِ ممثل للشركة بتعليقات في اتصال مع الوكالة السبت.

«صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية»
وردا على سؤال من أحد الحاضرين، قال رن إنه لا تزال هناك «صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة في الصين، لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى للّحاق (بالولايات المتحدة) على هذا الصعيد».

وأشار إلى أن «هواوي» أنفقت 23,8 مليار دولار على البحث والتطوير في العام 2022، وأن الشركة ستستثمر أكثر في السنوات المقبلة بفضل زيادة في الأرباح.

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