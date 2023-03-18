فايننشال تايمز: «يو بي إس» يجري مفاوضات للاستحواذ على «كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط

يجري بنك «يو إس بي» أكبر المصارف السويسرية محادثات للاستحواذ على «كريدي سويس» بالكامل أو بشكل جزئي، بحسب تقرير نشر في صحيفة «فايننشال تايمز».

واجه «كريدي سويس»، ثاني أكبر البنوك السويسرية، ضغوطا هذا الأسبوع بعدما تسبب انهيار مصرفين أميركيين مقرضين بأزمة في القطاع. ومع إغلاق الأسواق المالية الجمعة، كانت أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 8%، وفق وكالة فرانس برس.

وأبلغ البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق المالية نظراءهما في الولايات المتحدة وبريطانيا بأن خطتهما «الأولى» لوضع حد لأزمة الثقة التي تواجه كريدي سويس هي بدمجه مع يو إس بي، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن مصادر لم تسمها. وقال المصدر إن البنك المركزي السويسري «يريد من المقرضين الاتفاق على حل بسيط ومباشر قبل فتح الأسواق المالية الاثنين»، مقرا في الوقت نفسه بأن «لا ضمان» للتوصل إلى اتفاق.

ويريد «يو إس بي» تخمين مخاطر الاستحواذ الكلي أو الجزئي على منافسه، والتي قد تمثلها على أعماله، حسبما قال مصدر آخر للصحيفة. ورفض البنك المركزي السويسري و«كريدي سويس» الرد على طلب فرانس برس للتعليق، فيما لم يرد «يو إس بي» وهيئة الرقابة على الفور.