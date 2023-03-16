البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية اليوم الخميس، إذ بدا أن المستثمرين استعادوا الثقة بعد جهود البنك المركزي السويسري والإعلانات الصادرة عن بنك «كريدي سويس»، لكن الأزمة انتقلت إلى أسواق آسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي الساعة 8:35 بتوقيت غرينتش، جرى تسجيل انتعاش بنسبة 1.43% في بورصة باريس، و1.26% في بورصة فرانكفورت، و1.27% في بورصة لندن، و1.21 في ميلانو، بعدما تراجعت بأكثر من 3% أمس الأربعاء.

انخفاض في بورصتي طوكيو وهونغ كونغ

في الوقت ذاته، تأثرت الأسواق الآسيوية بشكل متأخر بالاضطرابات الأخيرة المرتبطة ببنك «كريدي سويس»، إذ انخفضت بورصة طوكيو في اليابان بنسبة 0.8% وهونغ كونغ بنسبة 1.9%.

بعد ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي تمسكه بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق؛ بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية.

ورفع البنك اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلّى عن استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار «بشكل كبير» في المستقبل.

ومنذ انهيار مصارف أميركية الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق المالية. وبعد عودة الثقة الثلاثاء الماضي في متانة النظام المصرفي، تزعزع استقرار البورصات أمس الأربعاء جرّاء تسجيل سهم «كريدي سويس» أكبر انخفاض في تاريخه بلغ حوالي -25% عند الإغلاق.