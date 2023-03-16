  • Alwasat News
Atwasat

البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 07:51 مساء
البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية
متعاملون في بورصة ميلانو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عاد التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية اليوم الخميس، إذ بدا أن المستثمرين استعادوا الثقة بعد جهود البنك المركزي السويسري والإعلانات الصادرة عن بنك «كريدي سويس»، لكن الأزمة انتقلت إلى أسواق آسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي الساعة 8:35 بتوقيت غرينتش، جرى تسجيل انتعاش بنسبة 1.43% في بورصة باريس، و1.26% في بورصة فرانكفورت، و1.27% في بورصة لندن، و1.21 في ميلانو، بعدما تراجعت بأكثر من 3% أمس الأربعاء.

انخفاض في بورصتي طوكيو وهونغ كونغ 
في الوقت ذاته، تأثرت الأسواق الآسيوية بشكل متأخر بالاضطرابات الأخيرة المرتبطة ببنك «كريدي سويس»، إذ انخفضت بورصة طوكيو في اليابان بنسبة 0.8% وهونغ كونغ بنسبة 1.9%.

بعد ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي تمسكه بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق؛ بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية.

ورفع البنك اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلّى عن استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار «بشكل كبير» في المستقبل.

ومنذ انهيار مصارف أميركية الأسبوع الماضي، عمّ التوتر الأسواق المالية. وبعد عودة الثقة الثلاثاء الماضي في متانة النظام المصرفي، تزعزع استقرار البورصات أمس الأربعاء جرّاء تسجيل سهم «كريدي سويس» أكبر انخفاض في تاريخه بلغ حوالي -25% عند الإغلاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق النقد
إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق ...
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء المعيشة
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء المعيشة
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
المزيد
البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية
البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية...
«المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة
«المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة...
محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل أموال
محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل ......
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات...
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا...
المزيد