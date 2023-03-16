  • Alwasat News
Atwasat

محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل أموال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 01:32 مساء
محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل أموال
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 20 ديسمبر 2021 في مقر المصرف المركزي ببيروت (أ ف ب)
alwasat radio

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وحضر سلامة قرابة العاشرة والنصف صباحاً إلى قصر العدل في بيروت، بعد وقت قصير من وصول الوفد الأوروبي برئاسة القاضية الفرنسية أود بوريزي، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه.

محام فرنسي ضمن المدافعين عن رياض سلامة
وبدأت جلسة الاستماع في حضور محاميه، بينهم محام فرنسي.

وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق أن الوفد الأوروبي يحمل قائمة من 100 سؤال يعتزم توجيهها إلى سلامة عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. ورجّح أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة بصفة شاهد ثلاثة أيام، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء.

وينظر محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي اللبناني عبر تلقي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

تجميد 120 مليون يوروو من أصول لبنان
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وتغيّب سلامة عن جلسة كانت مقررة أمس الأربعاء بحجة عدم حصوله على جواب حول مذكرة تقدّم بها واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية؛ لكن القضاء اللبناني رفض مضمون المذكرة وحدد موعداً لاستجوابه الخميس.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزي عهداً في العالم والذي كان يعد بمثابة مهندس السياسات المالية في لبنان منذ توليه منصبه عام 1993، محور تحقيق محلي في لبنان منذ أبريل 2021.

اتهامات بالرشوة والتزوير
وبعد الادعاء في فبراير على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، تقدّمت الدولة اللبنانية أمس الأربعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي بحقهم بجرائم رشوة وتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي.

وطلبت القاضية اتخاذ إجراءات عدة في حق المدعى عليهم، بينها توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية، إضافة الى تجميد حسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية ومنعهم من التصرّف بعقاراتهم.

وينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق «عملية سياسية لتشويه صورته». ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بمعزل عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان بعد تغيُّبه
«فرانس برس»: تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان بعد تغيُّبه
جيريمي هانت: بريطانيا ستتجنب الركود خلال 2023
جيريمي هانت: بريطانيا ستتجنب الركود خلال 2023
إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق النقد
إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق ...
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء المعيشة
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء المعيشة
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل أموال
محققون أوروبيون يستجوبون حاكم مصرف لبنان في اتهامه بغسل ......
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات
انتعاش البورصات الأوروبية بمستهل التعاملات...
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا...
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار...
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء المعيشة
بريطانيا تعلن ميزانية تبلغ 107 مليار يورو لمواجهة غلاء ......
المزيد