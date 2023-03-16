أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 15 شهرا في الجلسة السابقة، حيث هدأت الأسواق إلى حد ما بعد الكشف عن خطة دعم لبنك «كريدي سويس».

لكن وسط مخاوف من تفاقم أزمة البنوك في جميع أنحاء العالم، ظلت معنويات السوق هشة حيث تخلى كلا الخامين عن بعض المكاسب في وقت مبكر من يوم الخميس التي شهدت صعود «برنت» بأكثر من دولار واحد، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 58 سنتا أو 0.8% إلى 74.27 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط 51 سنتا، أو 0.8% أيضا، إلى 68.12 دولار للبرميل.

وأمس الأربعاء، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر العام 2021، وفقد «برنت» نحو 10% منذ إغلاق الجمعة، بينما تراجع الخام الأميركي نحو 11%.

«كريدي سويس» سيقترض نحو 54 مليار دولار

وقال بنك «كريدي سويس» يوم الخميس إنه سيقترض نحو 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين بعد أن أدى تراجع أسهمه إلى زيادة المخاوف بشأن أزمة مالية عالمية.

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وقال المحللون من «هايتونغ فيوتشرز» في بيان صحفي، «تدهورت معنويات السوق مع توسع الأزمة المصرفية إلى أوروبا من الولايات المتحدة»، بينما أشار المحلل لدى «فيليب نوفا بي تي إي» ليم تاي آن إلى أن توقعات منظمة «أوبك» الأكثر تفاؤلا بشأن طلب الصين على النفط دعمت أسعار النفط.