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صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 08:32 مساء
صندوق دنماركي لدعم أوكرانيا بمليار دولار
رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدركسن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بركسل. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الدنماركية، الأربعاء، أنها ستؤسس صندوقاً بقيمة مليار دولار لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن بين جميع أحزاب البرلمان تقريباً.

وتعهّدت البلدان الغربية تقديم دعم ثابت لأوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي. وقالت وزارة المال في بيان أن «الحكومة اتفقت على تأسيس صندوق لأوكرانيا بإطار عمل إجمالي يبلغ حوالى سبعة مليارات كرونر (مليار دولار) في 2023»، وهو مشروع دعمه 159 من أعضاء البرلمان الـ179.

المساعدات ستشمل ثلاثة أجزاء
وسيتم إعادة توجيه بعض مساعدات التنمية من أجل الدفع للمبادرة كما سيتم تخفيف السياسة المالية. وستشمل المساعدات ثلاثة أجزاء أكبرها دعم عسكري قدره حوالى 5.4 مليار كرونر في 2023.

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وسيخصص مبلغ قدره حوالى 1.2 مليار كرونر لمساعدات مدنية من أجل جهود إنسانية وأخرى طويلة الأمد لإعادة الإعمار، بينما سيتم تخصيص 400 مليون كرونر للمبادرات في مجال المال والأعمال.

وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن للصحفيين «ننتظر آخر طلقة بفارغ الصبر». كما أن الحكومة ستخصص أموالاً للسنوات 2024 حتى 2027 لتغطية كلفة التعويض عن المساعدات العسكرية التي قُدّمت لأوكرانيا في 2022 و2023، وفق الحكومة.

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