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إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 06:15 مساء
إضراب في سريلانكا تزامنا مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق النقد
أعضاء نقابة عمال البنوك يحتجون على زيادة الضرائب في كولومبو. (أ ف ب)
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تعطلت المستشفيات المفلسة في سريلانكا وأصيب قطاع النقل بالشلل الأربعاء، على وقع احتجاجات نظمتها النقابات العمالية بسبب مضاعفة الضرائب استعدادًا لخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل مواد غذائية وأدوية أساسية.

وألغت المدارس الاختبارات الفصلية، وأُغلقت أقسام العيادات الخارجية في المستشفيات إثر الإضراب الذي شاركت فيه نحو أربعين نقابة عمالية، وسجلت الشوارع العامة حركة خفيفة. وجاء هذا الإجراء رغم حظر الإضرابات الذي فرضه رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه الشهر الماضي، والتحذيرات بفقدان المخالفين وظائفهم، بحسب «فرانس برس».

وقالت النقابات العمالية إن المحادثات مع السلطات خلال الليل انتهت بشكل غير حاسم ما أجبرهم على المضي قدمًا في الإضراب يوم الأربعاء. كما انضمت النقابات المهنية إلى النقابات العمالية رفضًا للزيادة الحادة على ضرائب الدخل بدءًا من شهر يناير. وحذر الناطق باسم الحكومة باندولا جوناواردانا في وقت سابق أن «أي شخص ينتهك الأوامر بتقديم الخدمات الأساسية سيواجه القوة القصوى للقانون».

خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد
وذكرت النقابات أن مدة الإضراب ستعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبها بإلغاء الضرائب الجديدة والتي كانت من بين الإجراءات المتخذة للاستعداد لخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات إن صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الاحتجاجات.

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وصرح مسؤول سريلانكي أن «سريلانكا هي إحدى الدول ذات أدنى الإيرادات الضريبية في العالم وما لم تجر زيادة إيرادات الدولة فلن يكون هناك حل للأزمة الاقتصادية في البلاد». وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد ديونها الحكومية الأجنبية البالغة 46 مليار دولار في أبريل الماضي.

 خطاب مفتوح لدائني سريلانكا
وفي خطاب مفتوح لدائني سريلانكا، شدد الرئيس السريلانكي ليلة الثلاثاء على أن جميع الدائنين سيعاملون على قدم المساواة بعد مخاوف من أن الصين قد تحصل على شروط أفضل. وقال «نؤكد التزامنا مجددًا بمعاملة مماثلة لجميع الدائنين الخارجيين، بهدف ضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل لجميع الديون المعاد هيكلتها».

تسببت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا منذ أواخر العام 2021 في نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وأدى ذلك إلى أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس غوتابايا راجاباكسا في يوليو من العام الماضي.

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