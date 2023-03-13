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سهم بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي يتراجع بأكثر من 65%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 05:09 مساء
سهم بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي يتراجع بأكثر من 65%
مقر بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي. (الإنترنت)
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تهاوى سعر سهم بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي بأكثر من 65% مع بدء التداول في وول ستريت، ما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى في وقت تواجه المصارف الإقليمية الأميركية ضغوطاً.

وانخفضت أسهم بنوك إقليمية أخرى من بينها وسترن ألاينس بانكورب وزيونس بانك كوربورايشن رغم إعلان السلطات المالية الأميركية الأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع زبائن بنك سيليكون فالي، بحسب «فرانس برس».

وطلب الرئيس جو بايدن في كلمة الإثنين من الأميركيين أن «يثقوا» في النظام المصرفي «الآمن»، مؤكداً أنه سيفعل «كل ما هو ضروري» للحفاظ عليه بعد انهيار بنك سيليكون فالي «إس في بي». 

«تعزيز» القواعد الناظمة للقطاع المصرفي
وقال بايدن «لن نتوقف عند هذا الحد» وسنفعل كل ما هو ضروري بعدما وضعت السلطات الأميركية البنك المتخصص في تمويل قطاع التكنولوجيا تحت الوصاية وتدخلت بسرعة في ظل إفلاس مصرفين آخرين أصغر حجماً.

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كذلك أعلن الرئيس الأميركي خلال خطاب قصير من البيت الأبيض اتّسم بنبرة حازمة، أنه سيطلب من الكونغرس «تعزيز» القواعد الناظمة للقطاع المصرفي التي سبق وشُددت بعد كارثة انهيار مصرف ليمان براذرز العام 2008 قبل أن يخففها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد الديموقراطي البالغ 80 عاما أن دافعي الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعي «إس في بي». وأوضح أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون ما خسروه، لكن «ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع».

وأعلن أنه سيتم طرد مديري بنك سيليكون فالي، وذلك بعدما وعد في تغريدة الأحد «بتحميل المسؤولية» للفاعلين الماليين «الذين أحدثوا هذه الفوضى». ويحاول جو بايدن تعزيز أهم أسس الأسواق وهي الثقة التي تمثل الحصن الوحيد ضد تداعيات واسعة النطاق لأزمة بنك سيليكون فالي. 

ويأتي ذلك بعدما اتخذت السلطات إجراءات في الولايات المتحدة وأوروبا لحماية ودائع المؤسسة التي أفلست ووضعت تحت الوصاية العامة الأحد.

ضمان سحب الودائع 
في الأثناء، سجلت مؤشرات الأسواق الأوروبية الرئيسية تراجعاً بأكثر من 2% عند الساعة 10,15 بتوقيت غرينتش، بينما عانت أسهم البنوك من انخفاضات حادة. وأصدرت مجموعة من الشركات بيانات في بورصة لندن لطمأنة المستثمرين.

وكشفت السلطات الأميركية الأحد عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات بشأن متانة النظام المصرفي الأميركي، وستضمن خصوصاً سحب جميع ودائع البنك المفلس ومقره ولاية كاليفورنيا. 

بالإضافة إلى «إس في بي»، ستضمن السلطات الأميركية الوصول إلى جميع ودائع مؤسسة بنك سيغنتشر الذي أغلقته السلطات الناظمة في خطوة فاجأت الجميع. من جانبها، أعلنت لندن الإثنين عن شراء بنك «إتش إس بي» سي للفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي في مقابل جنيه استرليني واحد رمزيًا.

 تجنّب العدوى 
تحرص السلطات على تجنب حدوث ذعر في الأسواق الإثنين وسحوبات جماعية لزبائن البنوك، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير عدوى مدمر على القطاع. وتعكس الإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات الأميركية الاضطرابات التي تهدد النظام المصرفي الأميركي المتخوف أصلا من التشدد النقدي للاحتياطي الفدرالي.

وقد شجعت الزيادات في أسعار الفائدة الزبائن على استثمار أموالهم في المنتجات المالية التي تحصل على فائدة أفضل من الحسابات الجارية، وأحدثت هزّة في قطاع التكنولوجيا الجديدة المتعطشة للتمويل.

تسببت موجة عمليات السحب المصرفية التي أعقبت ذلك في عسر في ثلاثة بنوك الأسبوع الماضي: بنك سيليكون فالي، وبنك سيغنتشر، وكذلك بنك سيلفرغايت الأصغر حجماً لكن المعروف بروابطه الوثيقة مع قطاع العملات المشفرة.

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