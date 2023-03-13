بيع «سيليكون فالي» البريطاني بجنيه إسترليني واحد

القاهرة - بوابة الوسط

اشترى مصرف «إتش إس بي سي» الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الأميركي لقاء مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد (1,2 دولار) في إطار اتفاق لإنقاذه، بحسب ما أعلنت الحكومة و«إتش إس بي سي» اليوم الإثنين.

وتأتي عملية البيع التي تمّت بإشراف بنك انكلترا ووزارة الخزانة بعدما انهار بنك سيليكون فالي الجمعة، متسببا بحالة ذعر في بريطانيا حيال زبائنه الرئيسيين في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الحكومة في بيان «تم اليوم بيع بنك سيليكون فالي المتحد إلى إتش إس بي سي«، بعد محادثات ذكرت تقارير بأنها تمّت بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك. وأضافت «سهّل بنك انكلترا هذه العملية المالية بالتشاور مع وزارة الخزانة».

وأشار وزير المال البريطاني جيريمي هانت إلى أن أي أموال حكومية لم تستخدم في العملية، فيما تمّت حماية جميع ودائع الزبائن. وأكد أن هذا الاتفاق «يضمن حماية ودائع الزبائن وبأن بإمكانهم إجراء تعاملاتهم المصرفية كالمعتاد، من دون دعم دافعي الضرائب». وتابع «أشعر بالرضا لتوصلنا إلى حل في هذه المدة القصيرة».

خطر «جدي» على شركات التكنولوجيا

وحذر هانت أمس الأحد من خطر «جدي» على شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة التي تتعامل مع بنك سيليكون فالي. ووافق «إتش إس بي سي» على دفع جنيه إسترليني واحد مقابل عملية الشراء، بحسب ما أفاد المصرف في بيان منفصل اليوم الاثنين.

وذكر المقرض الذي يركّز على قارة آسيا بأن قروض بنك سيليكون فالي فرع المملكة المتحدة تبلغ حوالى 5,5 مليار جنيه إسترليني وودائعه حوالى 6,7 مليار جنيه إسترليني. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» نويل كوين بأن «عملية الاستحواذ هذه منطقية استراتيجيا بشكل مثالي بالنسبة لأعمالنا في المملكة المتحدة».

واستثنى الاتفاق أصول والتزامات الشركات الأم لسيليكون فالي بنك فرع المملكة المتحدة بينما يتوقع «إتش إس بي سي» تحقيق مكاسب من عملية الاستحواذ.