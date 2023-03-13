  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 02:19 مساء
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مقر الكونغرس في واشنطن، 10 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان.

وقال بايدن في بيان، «أنا ملتزم بشدة محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضًا على موقع تويتر، «يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها».

وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي صباح الاثنين، لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.

وفي بيان تضمن وعدا بأن «يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى»، قال بايدن ليل الأحد «سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي».

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأميركية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم «بالكامل».

«سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم»
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي، «سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارًا من يوم الإثنين 13 مارس».

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية «نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية».

وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، ووكالة تأمين الودائع الفدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب الصحيفة، سعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف «إس في بي».

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي، الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

تراجع أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

ومن أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

وعدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

-  السلطات الأميركية تغلق مصرف «سيليكون فالي»
-  محللون: إفلاس بنك «سيليكون فالي» إشارة إنذار لا تمثل خطرًا على القطاع المصرفي

أوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع، لإيجاد «حلّ» لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة «أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ» من بنك آخر، لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 «أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة»، لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة «لن نفعل ذلك مرة أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر ...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام ...
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»

الكبير يتحدث عن تعديل سعر الصرف والتحديات أمام «المركزي»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار

حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البورصات الأوروبية تواصل تراجعها وانخفاض حادّ في أسهم المصارف
البورصات الأوروبية تواصل تراجعها وانخفاض حادّ في أسهم المصارف
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» ...
بيع «سيليكون فالي» البريطاني بجنيه إسترليني واحد
بيع «سيليكون فالي» البريطاني بجنيه إسترليني واحد
بايدن: يمكن للأميركيين أن «يثقوا» في سلامة النظام المصرفي
بايدن: يمكن للأميركيين أن «يثقوا» في سلامة النظام المصرفي
بايدن: دافعو الضرائب لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن فشل بنك سيليكون فالي
بايدن: دافعو الضرائب لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن فشل بنك ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
المزيد
آلاف الأطباء يُضربون عن العمل في بريطانيا للمطالبة برفع أجورهم
آلاف الأطباء يُضربون عن العمل في بريطانيا للمطالبة برفع ......
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في ......
بايدن سيطلب من الكونغرس «تعزيز» القوانين الناظمة للبنوك
بايدن سيطلب من الكونغرس «تعزيز» القوانين الناظمة للبنوك...
بايدن: دافعو الضرائب لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن فشل بنك سيليكون فالي
بايدن: دافعو الضرائب لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن فشل بنك ......
بايدن: يمكن للأميركيين أن «يثقوا» في سلامة النظام المصرفي
بايدن: يمكن للأميركيين أن «يثقوا» في سلامة النظام المصرفي...
المزيد