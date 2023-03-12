%46.4 زيادة في أرباح «أرامكو» السعودية خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية الأحد، أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 46.4% في 2022 مقارنة بالعام 2021، ما يدل على تأثير ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا على تحفيز النمو في أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

وقالت المجموعة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول)، إنّ صافي دخلها وصل إلى 604.01 مليار ريال سعودي (161.07 مليار دولار) في 2021، مقابل 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار) في 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت الشركة، إلى أن «هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير».