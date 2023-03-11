إسرائيل تسعى لزيادة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى إسرائيل إلى زيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا وأوروبا، فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس أن حكومته «تخطط لاستثمارات في مجال البنية التحتية تشمل توسيع قطاع الغاز لتوفير تدفقات أكبر إلى إيطاليا وبالتالي نحو أوروبا»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

فيما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن نتنياهو قوله عقب لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمقر الحكومة الإيطالية، إن إسرائيل تريد تسريع صادرات الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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وقال «تريد إيطاليا أن تكون مركزًا للطاقة لأوروبا ونشعر بنفس الشعور»، مشيرا إلى مشاركة إيني في مشاريع الغاز البحرية في الكيان الصهيوني.

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وتابع: «نعتقد أنه يمكننا نقل التعاون (بين إيطاليا وإسرائيل في قطاع الطاقة) إلى المستوى التالي»، حسب «نوفا»، مشيرا إلى استعداد (حكومته) لتكثيف العمل مع إيطاليا» في هذا السياق.

وعلى صعيد التعاون بين الشركات، دعا نتنياهو رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى «زيارة إسرائيل برفقة كبار رجال الأعمال الإيطاليين».