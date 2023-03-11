بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لندن الجمعة عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو)، على مدى عشرين عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء، سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين 10 و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية».

وحدات صغيرة نووية

وسيعلن هانت الأربعاء أيضا عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك «إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية» سيجرى بناؤها في البلاد.

وأعلنت مجموعة «رولز رويس» البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021، أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة، لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات، فيما تستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (237 مليون يورو) في هذا المشروع.

- ماكرون يرحّب بـ«بداية جديدة» في العلاقات الفرنسية - البريطانية

ويريد جيريمي هانت أيضًا، تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه «أخضر»، وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

استثمار 700 مليون جنيه إسترليني في المشروع

ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة، يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، سمحت في أغسطس الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء «سايززويل سي»، التي تشكل «كهرباء فرنسا» (أو دي إف) أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار 700 مليون جنيه إسترليني (791 مليون يورو) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10% منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله «لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن»، مضيفا «لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة (...) ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون».

لكن هذه الإعلانات تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد. ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء، اعتبارًا من الأول من إبريل كما هو مقررا حتى الآن.