  • Alwasat News
Atwasat

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 10:16 صباحا
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في لندن، 25 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت لندن الجمعة عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو)، على مدى عشرين عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء، سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين 10 و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية».

وحدات صغيرة نووية
وسيعلن هانت الأربعاء أيضا عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية، بما في ذلك «إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية» سيجرى بناؤها في البلاد.

وأعلنت مجموعة «رولز رويس» البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021، أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة، لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات، فيما تستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (237 مليون يورو) في هذا المشروع.

- ماكرون يرحّب بـ«بداية جديدة» في العلاقات الفرنسية - البريطانية

ويريد جيريمي هانت أيضًا، تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه «أخضر»، وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

استثمار 700 مليون جنيه إسترليني في المشروع
ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة، يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، سمحت في أغسطس الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء «سايززويل سي»، التي تشكل «كهرباء فرنسا» (أو دي إف) أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار 700 مليون جنيه إسترليني (791 مليون يورو) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10% منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله «لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن»، مضيفا «لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة (...) ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون».

لكن هذه الإعلانات تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد. ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء، اعتبارًا من الأول من إبريل كما هو مقررا حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 ...
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة ...
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟

«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع أسهم المصارف في فرانكفورت.. ودويتشه بنك يخسر 10%
تراجع أسهم المصارف في فرانكفورت.. ودويتشه بنك يخسر 10%
بايدن: بيانات سوق العمل تظهر أن الاقتصاد الأميركي يسلك الاتجاه الصحيح
بايدن: بيانات سوق العمل تظهر أن الاقتصاد الأميركي يسلك الاتجاه ...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
السلطات الأميركية تغلق مصرف «سيليكون فالي»
السلطات الأميركية تغلق مصرف «سيليكون فالي»
رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته
رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل ......
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي ......
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض مع توقعات برفع الفائدة في أميركا...
المزيد
بايدن وفون دير لايين يبحثان التوترات التجارية عبر الأطلسي والحرب في أوكرانيا
بايدن وفون دير لايين يبحثان التوترات التجارية عبر الأطلسي ......
إسرائيل تسعى لزيادة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا وأوروبا
إسرائيل تسعى لزيادة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا وأوروبا...
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون...
رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته
رئيس «إل جي» يواجه دعوى ميراث قضائية من عائلته...
السلطات الأميركية تغلق مصرف «سيليكون فالي»
السلطات الأميركية تغلق مصرف «سيليكون فالي»...
المزيد