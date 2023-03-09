أدنى مستوى للتضخم في الصين منذ عام

القاهرة - بوابة الوسط

سجل التضخم في الصين انخفاضا حادا في فبراير ليبلغ 1% فقط في أدنى مستوى له منذ عام، خلافا للوضع في البلدان المتقدمة، كما كشفت أرقام رسمية نشرت، الخميس، وجاءت أقل من تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه، استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر إلى انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات. وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم سجل في فبراير ارتفاعا نسبته 1% على أساس سنوي، مقابل 2.1% في الشهر السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقع محللون في تصريحات إلى وكالة الأنباء «بلومبرغ» انخفاضا (1.9%) لكن ليس إلى هذا المستوى. وقالت خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء دونغ ليجوان، إن هذا الهبوط ناجم عادة عن «انخفاض طلب المستهلكين بعد العطل (رأس السنة القمرية في يناير) وكذلك عن عرض كاف في الأسواق». وأشارت أيضا إلى قاعدة المقارنة الأعلى مع العام الماضي؛ لأن العام القمري الجديد صادف في فبراير، ما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين العامين 2022 و2023.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6% في فبراير على مدى عام في الصين. وللمقارنة، بلغ التضخم في فرنسا 6.2% في فبراير على أساس سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية نسبتها 14.5%.

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ولم تتأثر الصين نسبيا بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة «صفر كوفيد» الصحية الصارمة التي انتهت أخيرا في أوائل ديسمبر. ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجيا.

توقعات بارتفاع التضخم مجددا

وقال المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «نعتقد أن التضخم (...) سيرتفع من جديد في الأشهر المقبلة بفضل آثار استئناف النشاط» بعد قيود وباء «كوفيد-19»، لكنه رأى أنه «من غير المحتمل أن يصل إلى المستويات التي سجلت في اقتصادات أخرى بعد إعادة فتحها».

ورأى الخبير الاقتصادي جيفي جانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت ماناجر» أن هذا الرقم للتضخم «يثير حيرتي لأنه يتناقض مع بيانات أخرى تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي جدا».

وسجل النشاط في المصانع في فبراير أكبر انتعاش شهري في عقد من الزمان. أما مؤشر أسعار الإنتاج، فقد تباطأ ارتفاعه في فبراير (-1.4%)، حسب المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن التراجع سجل ذلك للشهر الخامس على التوالي. ويقيس هذا المؤشر كلفة السلع عند خروجها من المصانع ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار استقرارا في فبراير، بينما ضعفت التقلبات في سلسلة التوريد، التي كانت قد نجمت عن موجة جديدة من انتشار «كورونا» في ديسمبر ويناير. لكن هذا الانخفاض طغى عليه ارتفاع أسعار المعادن والطاقة.

وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نموا نسبته 3% فقط في 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود. وقد حددت الصين لـ2023 هدفا لنموها بنسبة «نحو 5%».