اتفاق ألماني- إماراتي- مصري لتدشين مشروع للهيدروجين في موريتانيا بقيمة 34 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «كونيونكتا»الألمانية، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع موريتانيا وشركتي «إنفينيتي» للطاقة المصرية و«مصدر» الإماراتية تتعلق بمشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار في موريتانيا.

وقالت الشركة في بيان مشترك مع الشركتين وحكومة موريتانيا إن المشروع ستبلغ طاقته الإنتاجية سنوياً ما يصل إلى ثمانية ملايين طن من الهيدروجين الأخضر أو غيره من المنتجات التي تعتمد على الهيدروجين، مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى عشرة جيغوات، بحسب «رويترز».

ألمانيا مزودة للتكنولوجيا ومشترية محتملة للطاقة النظيفة

وقال شتيفان ليبينج الرئيس التنفيذي لشركة «كونيونكتا» إن هذا المشروع «ستكون له صلة قوية بألمانيا كمزودة للتكنولوجيا ومشترية محتملة للطاقة النظيفة». وتسعى ألمانيا لزيادة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة بسرعة لتعويض واردات الوقود الروسية والوفاء بأهداف الحد من تغير المناخ. وفي ديسمبر، وافقت برلين على بناء أول شبكة أنابيب لنقل الهيدروجين في البلاد.

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وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من المشروع في موريتانيا، وسيقام في الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط، من المقرر أن تكتمل في عام 2028 بطاقة تبلغ 400 ميغاوات. ولم يتسنّ التواصل مع الحكومة الألمانية أو وزارة الاقتصاد للتعليق على الاتفاق.